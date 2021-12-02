سفير واشنطن الجديد يقدم اليوم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي





وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن نيديس سيقدم أوراق اعتماده خلال احتفال رسمي في المقر الرئيس للرئيس الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يدلي الإثنان ببيان مشترك، ويعقدان اجتماعًا سياسيًا.



وكان الكونغرس الأميركي، قد صادق، على تعيين توماس نيديس، وهو مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن، سفيرًا لإسرائيل، وذلك بعد سحب الحزب الجمهوري اعتراضه على التعيين.





وأعلن الرئيس الأميركي بايدن، اختياره لنيديس (60) عامًا بعد نحو يومين من إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت.





وعمل نيديس الذي يتولى حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مورغان ستانلي، نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

رام الله - دنيا الوطنيقدم توماس نيديس السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، اليوم الخميس، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.