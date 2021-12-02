مجدلاني: سنضع استراتيجية لمكافحة الفقر في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، عن وضع استراتيجية لمكافحة الفقر في فلسطين بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، على أن تتبلور منتصف العام المقبل.وقال مجدلاني في حديث لتلفزيون فلسطين: "ستكون هذه الاستراتيجية من ضمن مسؤولية وزارات أخرى، مثل وزارة الصحة وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، وليس فقط وزارة التنمية الاجتماعية".وأوضح أن معادلة الفقر في فلسطين كانت تبنى سابقا على بعدين، وهما الاستهلاك والدخل الشهري، وكانت تقيّم الأسرة وفق ذلك، لكن الوزارة اعتمدت مؤخرا مفهوما جديدا اسمه "مفهوم الفقر متعدد الأبعاد"، وهو لا يعتمد على الدخل والاستهلاك للأسرة فقط، بل على مؤشرات أخرى تحدد مستوى الفقر لدى الأسرة، وهذا مفهوم دولي.وبين مجدلاني أن فلسطين من أوائل الدول التي تبنت هذا المفهوم في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الوزارة أقرته في شهر يناير للعام الماضي وبدأت العمل على تطويره وتطوير استراتيجيته، مشيرا إلى تشكيل الفريق الوطني الفلسطيني للفقر المتعدد الأبعاد.وأوضح أن الفقر المتعدد الأبعاد يعني النظر في جوانب متعلقة بوضع الأسرة إضافة للدخل المادي، مثل الصحة والتعليم والسكن والمواصلات والأمن الاجتماعي والمياه والكهرباء وهي كلها ذات علاقة بدلالة ومؤشرات الفقر.