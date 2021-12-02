الجامعة العربية تدعو لصون الكرامة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين

رام الله - دنيا الوطنأكدت جامعة الدول العربية، محورية قضية الهجرة للمنطقة العربية والعالم أجمع.ودعت الجامعة في بيان لها، اليوم الخميس، لمناسبة "يوم المغترب العربي"، الذي يصادف 4 كانون الأول/ ديسمبر، إلى ضرورة احترام وصون الكرامة الإنسانية لجميع المهاجرين واللاجئين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وبما يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة باللاجئين.ونوهت إلى أن الهجرة ظهرت بقوة هذا العام بوصفها أزمة ومشكلة ملحة لعدد من الدول، ولا يتم تسليط الضوء بشكلٍ كاف على الفرص التي تتيحها الهجرة للدول والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أهمية النظر للهجرة على أنها لفائدة الجميع، فالهجرة المُدارة بشكل جيد يمكن أن تسهم في التنمية الشاملة والمستدامة بصورة كبيرة في دول المنشأ ودول المقصد.وقالت الجامعة إن الكفاءات العربية المهاجرة بمثابة ثروة قومية يجب الاهتمام بها والاستفادة من خبراتها وتميزها للعبور من الأزمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة، وتحقيق التنمية المنشودة، مثمنة جهود المنظمات التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وسعيهم لإيصال المساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين الذين يحتاجونها.وأضافت أن موضوع الهجرة يجب أن يُحل بالاتفاق بين الدول المعنية، بما يراعي مصالح جميع الأطراف، والأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.وأعربت الجامعة، عن تطلّعها للمشاركة العربية الفعالة في المنتدى العالمي الأول المزمع عقده في الربع الأول من العام المقبل، لاستعراض الهجرة الدولية، والاستماع إلى عروض الدول لبياناتها الوطنية الطوعية، وذلك تكليلاً لكل الجهود السابقة في هذا المجال، وإبرازا لأولويات دول المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها أمام المحفل الدولي الأكبر المعني بالموضوع، وذلك في إطار الحرص على الوصول إلى المعادلة التي تحقق للدول والمجتمعات والمهاجرين السلام والأمن والاستقرار.