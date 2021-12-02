وزير الإنتاج الحربي المصري: "إيديكس 2021" فخر لكل مصري وعربي





وقال مرسي خلال حواره ببرنامج (صباح الخير يا مصر): " بإنه قبل فعاليات معرض إيديكس 2021 كنت أدعو الشباب وأرباب الأسر إلى مشاهدة المعرض، للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية لمصر، وذلك تكنولوجيا الصناعات العسكرية حتى يفخروا بها، فمعرض إيديكمس 2021 فخر لكل مصري وعربي".



وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي: "أن معرض إيديكس 2021 يمنح فرصة للباحثين المصريين للوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات التسليح في العالم".







رام الله - دنيا الوطنأكد محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي المصري، اليوم الخميس، أن مصر تسعى إلى امتلاك القوة والقدرة لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن السلام دون ذلك يكون "هشاً وضعيفاً".