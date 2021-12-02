إسرائيل تشارك بمؤتمر للدفاع السيبراني في السعودية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مشاركة إسرائيل بمؤتمر دولي للدفاع السيبراني أقيم في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.ووفقاً للموقع (إسرائيل ديفينس)، فإنه اجتمع أكثر من 200 متحدث هذا الأسبوع في قاعة مؤتمرات في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في أول مؤتمر للدفاع السيبراني من نوعه، تقدمه شركات إسرائيلية، وفق (عكا) لشؤون الإسرائيلية.وأوضح الموقع أن المؤتمر والذي نظمه الاتحاد السعودي للدفاع السيبراني والبرمجيات والطائرات بدون طيار، استمر ثلاثة أيام واختتم مساء أمس، حضره شركات إسرائيلية أو شركات أسسها إسرائيليون ذات وجود دولي.