شؤون فلسطينية

ظهير: خيارنا الأساسي هو الاستمرار والتعايش مع الجائحة كما العالم

ظهير: خيارنا الأساسي هو الاستمرار والتعايش مع الجائحة كما العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، اليوم الخميس، نعيش حالة استقرار وهذا لا يعفينا من احتمالية الدخول في موجة جديدة، وخيارنا الأساسي هو الاستمرار والتعايش مع الجائحة كما العالم.

وأضاف ظهير في حديثٍ لـ (إذاعة الأقصى): "إن المعلومات الأولية حول المتحور (أوميكرون) تشير إلى أنه سريع الانتشار أكثر من السلالات السابقة، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه سلالة تُثير القلق.

وتابع: "لا زلنا بحاجة لمزيد من المعلومات للتعرف على حقيقة هذه السلالة، ومدى خطورتها ولا زالت الدراسات جارية لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأقل للوصول لمعلومات وافية".

وأوضح ظهير أنه بالأمس صدر تقرير محدث عن منظمة الصحة العالمية، ذُكر فيه أن الغالبية العظمى من الحالات هي بسيطة ولم تستدعي دخولها للمستشفى، ويبدو أنها أقل خطورة من السلالات السابقة.

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد ما يثبت أن هذه السلالة قد تتجاوز اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمة ذكرت أنه لا داعي للقلق من المتحور الجديد ولسنا بحاجة إلى لقاح جديد وإنما إدخال بعض التحسينات البسيطة على اللقاحات المتاحة حالياً.

ولفت إلى أن البلاد خرجت من الموجة الثالثة بنتائج إيجابية والحياة استمرت ولم نلجأ إلى الإغلاقات بفضل الله، كما أن حالات الوفاة لم تزدد عن 1%.

ونوّه إلى انطلاق أول أمس حملة جديدة مكثفة للوصول إلى جميع المواطنين في الأحياء  والشوارع والتجمعات السكنية  بزيارات ميدانية عبر سيارات الإسعاف مجهزة بالطواقم الطبية للوصول إلى المواطنين وحثهم على التطعيم.

وذكر: "41% ممن تلقوا التطعيم من الفئة العمرية المستهدفة فوق 16 عاماً حتى اللحظة و27% من إجمالي السكان ولا زلنا بعيدين جداً عن ال 70% المطلوبة من نسبة التطعيم لإجمالي السكان".

وأكد على أنه اتخذ قرار لشمول التطعيم الفئة العمرية للأطفال، طلاب المدارس في المرحلة الإعدادية من 12 إلى 15 سنة، واللقاحات متوفرة وبأعداد وفيرة وكافية وآمنة وسليمة، ونحث المواطنين على تلقي اللقاح لأهميتها في مواجهة الجائحة.

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