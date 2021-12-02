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القوى العاملة بمصر: منع دخول المواطنين لمقر الوزارة ومديرياتها بدون شهادة اللقاح

القوى العاملة بمصر: منع دخول المواطنين لمقر الوزارة ومديرياتها بدون شهادة اللقاح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة القوى العاملة بمصر، التزامها بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم السماح بدخول المواطنين مبنى ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، إلا بإثبات شهادة تلقي اللقاح، أو تقديم نتيجة مسحة ( PCR) حديثة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة بمصر: "إنه يتابع تطبيق القرار على مستوى الوزارة والمديريات"، لافتاً إلى أن الدولة  هدفها الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس (كورونا)، وفق (المصراوي).

ودعا الوزير، جميع المتعاملين مع وزارة القوى العاملة والمديريات ضرورة تلقي اللقاح والالتزام بارتداء الكمامة ، حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

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