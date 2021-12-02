القوى العاملة بمصر: منع دخول المواطنين لمقر الوزارة ومديرياتها بدون شهادة اللقاح



ودعا الوزير، جميع المتعاملين مع وزارة القوى العاملة والمديريات ضرورة تلقي اللقاح والالتزام بارتداء الكمامة ، حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة القوى العاملة بمصر، التزامها بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم السماح بدخول المواطنين مبنى ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، إلا بإثبات شهادة تلقي اللقاح، أو تقديم نتيجة مسحة ( PCR) حديثة.وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة بمصر: "إنه يتابع تطبيق القرار على مستوى الوزارة والمديريات"، لافتاً إلى أن الدولة هدفها الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس (كورونا)، وفق (المصراوي).