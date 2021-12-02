الحزب الشيوعي العراقي يعلن تضامنه مع فلسطين في نضاله لنيل حقوقه









رام الله - دنيا الوطنأعلن الحزب الشيوعي العراقي، تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الحزب لسفارة دولة فلسطين لدى العراق، حيث كان في استقباله سفير فلسطين أحمد عقل، وفق (وفا).وتطرق الاجتماع، وفق بيان للسفارة، للأوضاع الحالية في فلسطين والعراق والوضعين العربي والعالمي.يذكر أن وفد الحزب الشيوعي الذي ضم القيادات الشابة في المكتب السياسي واللجنة المركزية هو أول وفد للحزب يقوم بزيارة بعد انتهاء أعمال مؤتمره الحادي عشر، الذي انتهت أعماله أمس وشاركت فلسطين في يومه الافتتاحي، وذلك للإعراب عن الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية عند شيوعيي العراق.