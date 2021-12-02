الأردن: أكثر من 87% من المتوفين بسبب (كورونا) من غير متلقي اللقاح

رائد الشبول،





رام الله - دنيا الوطنأفادأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية بالأردن، أمس الأربعاء، أن الوزارة لاحظت أن أكثر من 87% من المتوفين بسبب (كورونا) هم من غير متلقي اللقاح المضاد للفيروس.وقال الشبول: "إن أكثر من 82% من حالات الإدخال إلى المستشفيات هم من غير المطعمين، حيث إن هذه النسب بنيت على معطيات وأرقام سجلت خلال الأسابيع الماضية"، مشيراً إلى أن 84% من الوفيات أعمارهم تزيد عن 55 عاماً، وفق (المملكة).وأضاف: "بين أن المعلومات في العالم تقول إن تلقي الجرعة المدعمة للفيروس في أسرع وقت هو السبيل الوحيد للحد من الإصابات والوفيات"، مطالباً المواطنين الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح إلى المبادرة بتلقي اللقاح لأن نسبة خطر الإصابة الشديدة تبقى واقعا بالنسبة لهذه الفئة.وفيما يتعلق بمتحور (أوميكرون) أوضح أنه لم يتم تسجيل إصابات به في الأردن، لافتاً إلى أن الوزارة أجرت فحوص التسلسل الجيني للتأكد من ذلك.