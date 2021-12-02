وزارة العمل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل









رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في فلسطين ايفون هيلي آليات دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى زيادة فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة، وكذلك سبل التعاون بين الوزارة والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال مع UNDP، حيث اتفق الطرفان على وضع الخطط الملائمة للمساهمة بتعزيز ونجاح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.وأشار أبو جيش إلى أهمية دعم مؤتمر المانحين الذي سيعقد مطلع عام 2022، حيث سيساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك لتعزيز التكامل ما بين برامج UNDP واستراتيجية قطاع العمل.وشكر أبو جيش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على كافة البرامج المنفذة في فلسطين خاصة في ظل جائحة كورونا، وكذلك البرامج المنفذة في قطاع غزة من خلال صندوق التشغيل.بدورها، أكدت هيلي على استعداد البرنامج للتعاون من أجل تنفيذ وتطبيق استراتيجية قطاع العمل، وانجاح مؤتمر المانحين، والتعاون مع كافة مؤسسات قطاع العمل لتحقيق الأهداف التنموية، منوهةً إلى أن فلسطين حققت نجاحا ملحوظا في الحوار الاجتماعي رغم التحديات والظروف المحيطة بها، من خلال عقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي في آذار 2021.جاء ذلك بحضور، الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي رامي مهداوي، ومدير البنية التحتية للبرنامج سفيان مشعشع، في مقر وزارة العمل.