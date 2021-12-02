"الصحة العالمية" تتفاءل بفعالية اللقاحات ضد متحور (أوميكرون)





رام الله - دنيا الوطنأعربت منظمة الصحة العالمية عن تفاؤلها بفعالية اللقاحات ضد متحور (أوميكرون)، لافتاً أن أوروبا أصبحت بؤرة لتفشي الجائحة، مما لجأت دول أوروبية لتشديد قيودها من ازدياد حالات الإصابة.وقالت منظمة الصحة العالمية: "إنه لا يوجد دليل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون"، موضحة أن بعض المؤشرات تظهر أن معظم الإصابات به بسيطة، وفق (الجزيرة نت).وأضافت: "لا حاجة لتطوير لقاحات جديدة، بل يكفي إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الموجودة، لدينا وسائل وأدوات متعددة لمنع انتشار متحور أوميكرون".وتابعت المنظمة: "أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا".واعتبرت أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات هو من أكثر الأسباب مدعاة للقلق في مواجهة الجائحة.