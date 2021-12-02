رغم الأزمة القائمة.. قرداحي يهنئ الإمارات بعيدها الـ50

رام الله - دنيا الوطنهنأ جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، اليوم الخميس، دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الـ50، يأتي ذلك في ظل الأزمة التي تعيشها لبنان والإمارات عقب تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.ونشر قرداحي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أطيب تحية من القلب، إلى الإمارات الحبيبة، قيادة وشعباً، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين، خمسون عاماً كأنها خمسون قرناً من الانجاز والتطور والرقي والطموح".وأضاف: "مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم، أحبتي في الإمارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير".