3405 طلاب يتقدمون السبت المقبل لامتحان الثانوية العامة في دورته "الاستكمالية"

رام الله - دنيا الوطنيتقدم بعد غد السبت 1508 طلاب من المحافظات الشمالية، و1844 طالبا من المحافظات الجنوبية، و53 طالبا خارج الوطن (تركيا ورومانيا) لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية)، وذلك للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر بحيث يكون يوم السبت للمباحث الأكاديمية والإثنين للعملية منها.وأفادت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الدورة تعطي فرصة إضافية للطلبة غير المستكملين في الدورتين السابقتين، مما يمنحهم أملاً جديداً وفرصة جديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي خلال هذا العام.