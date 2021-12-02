دولي

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)، إضافة إلى تسجيلها رقماً قياسياً جديداً بإصابات (كورونا) بلغ 5.266 إصابة مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 457.612 إصابة.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية: "إنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بسلالة (أوميكرون) المتحورة، فيما تجري السلطات الصحية اختبار تسلسل الجينوم على أربع حالات مشتبه بها بـ(أوميكرون)، مما يثير مخاوف من احتمال انتشار المتحور في المجتمع المحلي"، وفق (روسيا اليوم).

وأضافت: "أن  البلاد سجلت 47 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بـ(كورونا) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3705 وفيات".

وفي وقت سابق، قررت الحكومة  فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام على جميع الأشخاص الوافدين من الخارج بغض النظر عن حالة التطعيم، اعتبارا من يوم 3 كانون الأول/ديسمبر لمنع تدفق سلالة أو(ميكرون) المتحورة.



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