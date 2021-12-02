"المرور" بغزة: ست وفيات و154 إصابة بـ 234 حادث سير خلال نوفمبر

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.وأظهرت الإحصائية أن (234) حادث سير وقعت في قطاع غزة الشهر الماضي مُخلفة ست وفيات و(154) إصابة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.وفي تفصيل الإصابات، أشارت الإحصائية إلى وقوع إصابة بجروح خطيرة تم نقلها للمستشفيات للعلاج، إلى جانب (51) إصابة بجروح متوسطة، و(102) أخرى بجروح طفيفة.ولفتت الإحصائية إلى أن الحوادث ألحقت أضراراً مادية وتلفيات بـ (284) مركبة، منها (33) دراجة نارية.