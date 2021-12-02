دولي

إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بمليارات الشواقل استعداداً لمواجهة إيران

إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بمليارات الشواقل استعداداً لمواجهة إيران
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس إن إسرائيل تعتزم شراء كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة، بمبلغ خمسة مليارات شيقل، وذلك لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح، صادقت يوم الأحد الماضي، على شراء (12) مروحية عملاقة لنقل الجنود من طراز (CH-53K) وصواريخ اعتراضية لمنظومة القبة الصاروخية، إضافة لكمية كبيرة من هذه الصواريخ، بمبلغ مليار دولار، صادقت الإدارة الأميركية على تمويلها ولكن الكونغرس لم يقر المصادقة النهائية عليها بعد.

وأضافت أن "إسرائيل أبرمت اتفاقاً جديداً من أجل شراء قنابل وذخيرة دقيقة و"سرية" لسلاح الجو بكميات كبيرة، ومعظمها من صنع الصناعات الأمنية الإسرائيلية والقسم الآخر من الولايات المتحدة وبتمويل المساعدات الأمنية الأميركية السنوية"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

ووفق الصحيفة، فإن هذه الصفقات تشملها وثيقة مصنفة بأنها "سرية للغاية" بعنوان "الدائرة الثالثة"، في إشارة إلى إيران، معتبرة أن هذه الصفقات "تدل على مدى جدية تعامل إسرائيل مع هجوم محتمل في إيران، وذلك إثر تحويل الجيش الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، موارد من الاستعدادات لهجوم كهذا لصالح سلاحي البرية والاستخبارات".

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