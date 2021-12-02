سفارة فلسطين بمصر: لا وفيات بحادث تصادم سيارتين ببئر العبد ونتابع حالة المصابين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر، أنه لم تقع أية وفيات نتاج حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي ببئر العبد.وطمأنت السفارة ذوي المصابين الفلسطينيين أنه فور وقوع الحادثة أوعز سفير فلسطين في مصر دياب اللوح لمندوبي السفارة بمتابعة حالة جرحى التصادم والذي من ضمنهم مصابين فلسطينيين، وقد وصل مندوبا السفارة ولازما المصابين، حيث تتولى السفارة التواصل مع ذويهم لطمانتهم عليهم أولا بأول لحين شفاءهم وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.يذكر أن الجهات المصرية أعلنت مساء الأربعاء أن الطريق الدولي الساحلي غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء شهد حادث تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أثناء سيرهم بمنطقة قرية التلول بمدينة بئر العبد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.