الجزائر تعلن عن صندوق للتضامن مع جاليتها في الخارج



ووفقاً لبيان للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي: "درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه (صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج)، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الجزائرية، أمس الأربعاء، عن صندوق للتضامن مخصص للرعايا الجزائريين في الخارج، في غطار التكفل بانشغالات الجالية.جاء ذلك بعد أيام من تعليمات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة ايجاد حل لهذه القضية، وفق (الشروق الجزائرية).