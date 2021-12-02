شؤون فلسطينية

التربية: 3405 طالب وطالبة يتقدمون السبت لامتحان الدورة الاستكمالية "توجيهي"

التربية: 3405 طالب وطالبة يتقدمون السبت لامتحان الدورة الاستكمالية "توجيهي"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بأن 1508 طالب/ة سيتقدمون بعد غد السبت من المحافظات الشمالية، و 1844 طالب/ة من المحافظات الجنوبية، و53 طالب وطالبة خارج الوطن ( تركيا ورومانيا) لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية).

وأوضحت وزارة التربية أن ذلك سيكون للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر، بحيث يكون يوم السبت للمباحث الأكاديمية والإثنين للعملية منها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدورة تعطي فرصة إضافية للطلبة غير المستكملين في الدورتين السابقتين، مما يمنحهم أملاً جديداً وفرصة جديدة للاتحاق بمؤسسات التعليم العالي خلال هذا العام.


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