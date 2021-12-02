التربية: 3405 طالب وطالبة يتقدمون السبت لامتحان الدورة الاستكمالية "توجيهي"

1508 طالب/ة





وأوضحت وزارة التربية أن ذلك سيكون للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر، بحيث يكون يوم السبت للمباحث الأكاديمية والإثنين للعملية منها.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدورة تعطي فرصة إضافية للطلبة غير المستكملين في الدورتين السابقتين، مما يمنحهم أملاً جديداً وفرصة جديدة للاتحاق بمؤسسات التعليم العالي خلال هذا العام.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بأنسيتقدمون بعد غد السبت من المحافظات الشمالية، و 1844 طالب/ة من المحافظات الجنوبية، و53 طالب وطالبة خارج الوطن ( تركيا ورومانيا) لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية).