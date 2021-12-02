شؤون فلسطينية

إقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

إقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة
بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كارم حنون خلال اقتحامها حي رأس العين بالمدينة، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحمن الدويك، بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلته في المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فتحي جرار من بلدة صانور جنوب جنين، وفي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يزن محسن بعد شهر واحد من الإفراج عنه؛ واعتقلت الأسير المحرر محمد محسن من البلدة.

وكما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين زين ويوسف الكركي من مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة "المستعربون" كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة ما يسمى بـ"مخابرات الاحتلال" للاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.

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