دولة عربية تستأنف خطاً بحرياً مع تركيا بعد توقف دام 20 عاماً

أحمد بشير

رام الله - دنيا الوطنانطلقت من ميناء مدينة مصراتة في ليبيا، أمس الخميس، أول رحلة بحرية سياحية بين ميناء مصراتة وأزمير التركي بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً.وقال الشهوبي في بيان صحفي: "إن الحكومة أصدرت التشريعات اللازمة لتخفيض سعر التكلفة لصالح المواطن الراكب، لتسهيل فرص التنقل والتمتع بوسيلة النقل البحري بين ليبيا وتركيا".وأضاف: "أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات خاصة، بالاتفاق مع الحكومات المصرية والتونسية والمغربية، لفتح رحلات بحرية سياحية في الفترة القريبة القادمة".من جانبه، قالرئيس مجلس إدارة محطة مصراتة البحرية: "إن رحلة اليوم إلى مدينة إزمير على متن سفينة كفالاي، وتمتلكها شركة كفالاي الليبية للاستثمار والخدمات السياحية، والفترة القادمة ستشهد تسيير رحلات إلى مينائي تونس والإسكندرية".وترتبط تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في المجالات كافة، وتجمع بينهما العديد من اتفاقيات التعاون.