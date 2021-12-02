شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منزلا في جالود جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلا في جالود جنوب نابلس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، منزلا في بلدة جالود، جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية "احيا" هاجموا منزل المواطن هشام عماد احمد حمود في بلدة جالود، وأعطبوا اطارات مركبته وخربوا محركها، وكسروا عشرات الاشجار في حديقة المنزل، وسرقوا معدات خاصة للبناء ومولد كهرباء"، وفق (وفا).

وأشار دغلس إلى أن بلدات وقرى جنوب نابلس، تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين، فيما تمنع سلطات الاحتلال المواطنين من تنفيذ اعمال البنية التحتية فيها.

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