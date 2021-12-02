عربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء وصعدة

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء وصعدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الخميس، تنفيذ عدة ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية وصفها بـ"المشروعة" في مدينتي صنعاء وصعدة.

وطالب التحالف في بيان له، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي أنه دمر زورقاً مفخخاً لجماعة للحوثيين، قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر، لافتاً إلى أن "التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

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