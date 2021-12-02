الأمم المتحدة: ندعو لتخصيص 41 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية

مارتن غريفيث









رام الله - دنيا الوطندعت الأمم المتحدة تخصيص 41 مليار دولار، اليوم الخميس، وذلك لتقديم مساعدات إنسانية إلى 183 مليون شخص في أنحاء العالم يعيشون في ظل الصراعات والفقر الشديد،.وقالت الأمم المتحدة في بيانها السنوي: " إن المجاعة تظل احتمالا مروعا بالنسبة لـ45 مليون شخص يعيشون في 43 دولة، حيث يؤدي الطقس الناجم عن تغير المناخ إلى تقلص الإمدادات الغذائية، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ في احتياجات التمويل السنوية، مشددة على أنه "بدون عمل مستدام وفوري، فإن عام 2022 يمكن أن يكون كارثيا".وأضافت: "أن أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان هي الدول التي تشهد الأزمات الخمس الكبرى التي تتطلب أكبر قدر من التمويل"، لافتاً إلى أن أفغانستان تحتاج إلى 4.5 مليار دولار حيث الاحتياجات تتزايد بشكل كبير.بدوره، قالمنسق مساعدات الأمم المتحدة: "إن "دوافع الاحتياجات مألوفة لنا جميعا، ومن المحزن أنها تشمل النزاعات التي طال أمدها، وعدم الاستقرار السياسي، والاقتصادات المتدهورة، وجائحة (كورونا)".