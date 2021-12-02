دولي

الأمم المتحدة: ندعو لتخصيص 41 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: ندعو لتخصيص 41 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الأمم المتحدة تخصيص 41 مليار دولار، اليوم الخميس، وذلك لتقديم مساعدات إنسانية إلى 183 مليون شخص في أنحاء العالم يعيشون في ظل الصراعات والفقر الشديد،.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها السنوي: " إن المجاعة تظل احتمالا مروعا بالنسبة لـ45 مليون شخص يعيشون في 43 دولة، حيث يؤدي الطقس الناجم عن تغير المناخ إلى تقلص الإمدادات الغذائية، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ في احتياجات التمويل السنوية، مشددة على أنه "بدون عمل مستدام وفوري، فإن عام 2022 يمكن أن يكون كارثيا".

وأضافت: "أن أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان هي الدول التي تشهد الأزمات الخمس الكبرى التي تتطلب أكبر قدر من التمويل"، لافتاً إلى أن أفغانستان تحتاج إلى 4.5 مليار دولار حيث الاحتياجات تتزايد بشكل كبير.

بدوره، قال مارتن غريفيث منسق مساعدات الأمم المتحدة: "إن "دوافع الاحتياجات مألوفة لنا جميعا، ومن المحزن أنها تشمل النزاعات التي طال أمدها، وعدم الاستقرار السياسي، والاقتصادات المتدهورة، وجائحة (كورونا)".


أخبار ذات صلة

أستراليا: تسجيل سابع إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمسافر عائد من دولة عربية

أستراليا: تسجيل سابع إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمسافر عائد من دولة عربية

أردوغان يعين رئيساً جديداً لوزارة الخزانة والمالية

أردوغان يعين رئيساً جديداً لوزارة الخزانة والمالية

صحيفة: ماكرون يصف جونسون بـ&#34;المهرج&#34;

صحيفة: ماكرون يصف جونسون بـ"المهرج"

الصحة العالمية: سبع دول لم تصل نسبة التطعيم فيها ضد (كورونا) إلى 10%

الصحة العالمية: سبع دول لم تصل نسبة التطعيم فيها ضد (كورونا) إلى 10%

رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس إلغاء زيارته إلى الإمارات لهذا السبب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس إلغاء زيارته إلى الإمارات لهذا السبب

الولايات المتحدة تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون)

الولايات المتحدة تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون)

فرنسا تستأنف الرحلات الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية يوم السبت

فرنسا تستأنف الرحلات الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية يوم السبت

&#34;الصحة العالمية&#34;: عوارض المتحور (أوميكرون) بسيطة واللقاح ما زال فعالاً

"الصحة العالمية": عوارض المتحور (أوميكرون) بسيطة واللقاح ما زال فعالاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 365 حالة اعتقال خلال تشرين ثاني بينهم 42 طفلاً

مركز فلسطين: 365 حالة اعتقال خلال تشرين ثاني بينهم 42 طفلاً

تيسير خالد يحذر من خطورة ترويج الأوهام بتحويل مطار القدس الى منفعة مشتركة

تيسير خالد يحذر من خطورة ترويج الأوهام بتحويل مطار القدس الى منفعة مشتركة

توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع بين 5 مؤسسات فلسطينية ومرفق البيئة العالمي

توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع بين 5 مؤسسات فلسطينية ومرفق البيئة العالمي

المرور بغزة: 10 إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: 10 إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة

سرايا القدس تنعي ضياء الدحدوح

سرايا القدس تنعي ضياء الدحدوح

الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب من بلدة يعبد جنوب جنين

الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب من بلدة يعبد جنوب جنين

تطورات حالة الطرق في شوارع غزة اليوم الخميس

تطورات حالة الطرق في شوارع غزة اليوم الخميس

منوعات

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

إحالة عمر كمال للتحقيق واتهامه بإهانة مصر في السعودية بعد هذا التصرف

سمعه العنبتاوي يشارك في (الاختيار 3) بالماراثون الرمضاني المقبل كتب

سمعه العنبتاوي يشارك في (الاختيار 3) بالماراثون الرمضاني المقبل كتب

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أنباء طلاق شيرين من زوجها

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

شاهد: زين كرزون تصدم جمهورها بملامح شاب

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

عربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء وصعدة

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء وصعدة

الجزائر تعلن شروط جديدة لدخول ومغادرة أراضيها

الجزائر تعلن شروط جديدة لدخول ومغادرة أراضيها

وزير الزراعة الأردني: إسرائيل لم تعوضنا عن خسائر حرائق الأغوار حتى الأن

وزير الزراعة الأردني: إسرائيل لم تعوضنا عن خسائر حرائق الأغوار حتى الأن

الصحة المصرية: تسجيل 63 حالة وفاة 938 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 63 حالة وفاة 938 إصابة جديدة بـ(كورونا)