شؤون فلسطينية

توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع بين 5 مؤسسات فلسطينية ومرفق البيئة العالمي

توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع بين 5 مؤسسات فلسطينية ومرفق البيئة العالمي
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وحضور رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، وقعت خمس مؤسسات فلسطينية، مع مرفق البيئة العالمي، برنامج المنح الصغيرة، اتفاقيات تمويل مشاريع تنموية بيئية، في مكتبه اليوم بالبيرة، بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين السيدة ايفون هيلي والمنسق الوطني لبرنامج المنح
الصغيرة في المرفق ناديه الخضري ومدير عام المشاريع والعلاقات الدولية أحمد أبو ظاهر.

وتضم المؤسسات الفلسطينية (جامعة القدس، جمعية سيدات السموع، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دار المياه والبيئة، جمعية بيت المستقبل ـ خان يونس).

واستمع المطور خلال توقيع الاتفاقيات على تفاصيل المشاريع الممولة من مرفق البيئة العالمي بإشراف مباشر من سلطة جودة البيئة والتي تهدف للحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي الزراعي ومكافحة آثار تغير المناخ من خلال تشجيع زراعة النباتات البرية وضبط التلوث الزراعي في البيوت البلاستيكية.

وقال المطور: "أن هذه المشاريع تأتي ضمن إطار الاستراتيجية عبر القطاعية بقيمة 212 ألف دولار، وتدعم تعزيز ممارسات الزراعة الذكية مناخيا للحد من تلوث التربة وتستهدف تعزيز مشاركة المزارعين في حماية التنوع البيولوجي.

وثمن المطور دور هذه المؤسسات والمنظمات البيئة في تنفيذ الاستراتيجية عبر القطاعية بهدف حماية عناصر البيئة ومكونات التنوع الحيوي، شاكرا مرفق البيئة العالمي على دعمهم لهذه المشاريع التي تسعى لتحسين المستوى المعيشي للمجتمع المحلي.

وحضر عن المؤسسات رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، و خالد صوالحه، و سمية حوامدة من جمعية سيدات السموع، و أ. أكرم الطاهر من المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعمار خريشة من دار المياه والبيئة و صباح القرة من جمعية بيت المستقبل ــ خان يونس من خلال تقنية الاتصال المرئي.


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