دولي

أستراليا: تسجيل سابع إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمسافر عائد من دولة عربية

أستراليا: تسجيل سابع إصابة بالمتحور (أوميكرون) لمسافر عائد من دولة عربية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت أستراليا عن تسجيل سابع إصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون)، لمسافر عائد من العاصمة القطرية الدوحة، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في ولاية نيو ساوث ويلز إلى سبع.

وأشارت السلطات الصحية إلى  أن المسافر وصل على متن الرحلة (908 QR) من الدوحة إلى سيدني في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتة إلى أنه تم عزل الشخص في سكن صحي خاص مع أسرته.

وأفادت بأنه تم تأكيد إصابة اثنين من أفراد الأسرة أيضا بفيروس (كورونا)، وقد تم إجراء تسلسل جينومي لهم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بمتحور (أوميكرون).

في السياق، وقال وزير الصحة في البلاد، إنه: "تم اختبار 500 شخص وصلوا من دول جنوب إفريقيا في الأسبوعين الماضيين، ويسعدني أن أقول في الوقت الحالي لم يثبت أن أيا من هؤلاء".

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة، التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق"، عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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