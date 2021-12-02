أردوغان يعين رئيساً جديداً لوزارة الخزانة والمالية

عيّن نور الدين نباتي رئيساً

جديداً لوزارة الخزانة والمالية، وذلك بعد قبوله



وجاء ذلك بحسب قرار موقع من قبل الرئيس أردوغان، ونشر بالجريدة الرسمية التركية، والقرار التعيين يأتي بموجب المادتين 104 و106 من دستور الجمهورية التركية.



ولد نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية التركي الجديد بقضاء فيران شَهِرْ التابع لولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، في 1 كانوان الثاني/ يناير 1961.



وحصل الوزير الجديد على ليسانس إدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول، ثم الماجستير في مجال العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية التابع للجامعة نفسها.



أما درجة الدكتوراة فقد حصل عليها نباتي في مجال العلوم السياسية والإدارة العام من معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة "قوجه إيلي" بولاية تحمل الاسم نفسه.



وقام نباتي بتدريس العلوم السياسية ، والحياة السياسية التركية ، والدولة وعلم الاجتماع السياسي في عدد من الجامعات المختلفة.



وعمل الوزير الجديد لفترة في مجال المنسوجات، وكان عضواً في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركي(موسياد)، وبمجلس الانضباط في الغرفة التجارية بإسطنبول.





رام الله - دنيا الوطنعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر اليوم الخميس،استقالة لطفي ألوان.