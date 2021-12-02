الصحة المصرية: تسجيل 63 حالة وفاة 938 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 938 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم شفاؤها، و 20537 حالة وفاة"، وفق موقع الوزارة.وأضاف: "إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.