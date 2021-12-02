عربي

الصحة المصرية: تسجيل 63 حالة وفاة 938 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 63 حالة وفاة 938 إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 938 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم شفاؤها، و 20537 حالة وفاة"، وفق موقع الوزارة.

وأضاف: "إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

أخبار ذات صلة

الإمارات تسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

الإمارات تسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

إجراءات جديدة في مطار القاهرة لمواجهة (أوميكرون)

إجراءات جديدة في مطار القاهرة لمواجهة (أوميكرون)

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

&#34;بعد أزمة قرداحي&#34;.. لبنان يصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ&#34;الإرهاب&#34;

"بعد أزمة قرداحي".. لبنان يصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ"الإرهاب"

السيسي يؤكد أهمية التوصل لاتفاق شامل وملزم وعادل بشأن سد النهضة

السيسي يؤكد أهمية التوصل لاتفاق شامل وملزم وعادل بشأن سد النهضة

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطني

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الخميس

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الخميس

الاحتلال الإسرائيلي يهدم جداراً استنادياً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يهدم جداراً استنادياً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الشيخ رائد صلاح يعيش ظروفاً قاسية ومعاملة سيئة في العزل الانفرادي

الشيخ رائد صلاح يعيش ظروفاً قاسية ومعاملة سيئة في العزل الانفرادي

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تصدر بياناً بشأن حادثة سيارة المستوطنين برام الله

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تصدر بياناً بشأن حادثة سيارة المستوطنين برام الله

الإحتلال يحكم بسجن شابين مقدسيين ويمدد اعتقال آخريْن

الإحتلال يحكم بسجن شابين مقدسيين ويمدد اعتقال آخريْن

مستوطنون يؤدّون رقصات استفزازية في البلدة القديمة

مستوطنون يؤدّون رقصات استفزازية في البلدة القديمة

الخليل: الاحتلال يعتقل متضامنة ويستولي على مركبتها وجهازي &#34;لابتوب&#34; وكاميرات

الخليل: الاحتلال يعتقل متضامنة ويستولي على مركبتها وجهازي "لابتوب" وكاميرات

الزهار: معركة &#34;سيف القدس&#34; أثبتت صدق مشروع المقاومة

الزهار: معركة "سيف القدس" أثبتت صدق مشروع المقاومة

منوعات

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

في لحظات مؤثرة.. قصي خولي يلتقي بابنه بعد غياب طويل

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 63 حالة وفاة 938 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 63 حالة وفاة 938 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الإمارات تسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

الإمارات تسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

إجراءات جديدة في مطار القاهرة لمواجهة (أوميكرون)

إجراءات جديدة في مطار القاهرة لمواجهة (أوميكرون)

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة