الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة ولا تغير على درجات الحرارة



أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما االسبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.