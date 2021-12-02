شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم جداراً استنادياً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يهدم جداراً استنادياً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، جداراً استنادياً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. 

وأفاد حسن بريجية، مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفو ما يسمى بلدية القدس وجرافة اقتحموا منطقة عين جويزة، وهدموا جدارا استناديا يعود للمواطن احمد إبراهيم الاعرج، بحجة عدم الترخيص، وفق (وفا).

يشار إلى أن منطقة عير جويزة في الولجة تتعرض لهجمة استيطانية موسعة من قبل الاحتلال منذ سنوات، تخللها هدم عشرات المنازل وإخطار بالهدم ووقف البناء، وتجريف أراضي وتدمير بنية تحتية.

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