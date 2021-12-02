الاحتلال الإسرائيلي يهدم جداراً استنادياً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

حسن بريجية،

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، جداراً استنادياً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.وأفادمدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفو ما يسمى بلدية القدس وجرافة اقتحموا منطقة عين جويزة، وهدموا جدارا استناديا يعود للمواطن احمد إبراهيم الاعرج، بحجة عدم الترخيص، وفق (وفا).يشار إلى أن منطقة عير جويزة في الولجة تتعرض لهجمة استيطانية موسعة من قبل الاحتلال منذ سنوات، تخللها هدم عشرات المنازل وإخطار بالهدم ووقف البناء، وتجريف أراضي وتدمير بنية تحتية.