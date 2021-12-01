حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تصدر بياناً بشأن حادثة سيارة المستوطنين برام الله

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، إن تسليم المستوطنين الذي دخلوا رام الله لجيش الاحتلال، "خطيئة وطنية كبرى، يقع ضحيتها شعبنا الفلسطيني جراء استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني".وحيت الحركة جماهير شعبنا "الذين تصدوا بكل مروءة وشرف وعزة وكبرياء لقطعان المستوطنين الذين دنسوا أرضنا الفلسطينية واستباحوا حرماتها، والذي يؤكد أنه محال التعايش مع هذا العدو الإرهابي الموغل في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني".كما دعت السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال، و"الانحياز لشعبنا الفلسطيني في إطار معركته المقدسة التي يخوضها ضد جيش العدو وأعوانه".وأهابت "المقاومة الشعبية"، بجماهير شعبنا الباسل في ضفة العزة والكرامة، إلى منع المستوطنين من من استباحة ارضنا المحتلة، وعدم الالتفات الى دعوات المنهزمين والمثبطين.