شؤون فلسطينية

الإحتلال يحكم بسجن شابين مقدسيين ويمدد اعتقال آخريْن

الإحتلال يحكم بسجن شابين مقدسيين ويمدد اعتقال آخريْن
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن شابين وتمديد اعتقال آخريْن من مدينة القدس المحتلة، وأفاد رئيس لجنة أسرى القدس أمجد أبو عصب، أن (المحكمة المركزية) في القدس أصدرت قرارا جائرا بسجن الأسير يزن عرفات عبيدات (19 عاما) لمدة 4 سنوات و4 أشهر، وزميله هاشم عبيدات (19 عاما) بالسجن لمدة عامين.

وبحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين عبيدات ضمن حملة استهدفت أبناء جبل المكبر مع بداية العام الجاري 2021، حيث نسبت لهما رشق
الحجارة والزجاجات الحارقة على إحدى المستوطنات.

وفي سياق متصل، مددت محكمة الاحتلال اعتقال الشابين محمد موسى عبيدات وماهر أسعد عبيدات من القدس حتى الـ22 من الشهر الجاري، وأمس الثلاثاء أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بتحويل الأسير المقدسي أنس وائل قاسم من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

واعتقل الشاب قاسم من منزله في الـ28 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2021، ضمن حملة استهدفت مجموعة من طلبة جامعة
بيرزيت، وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات وهدم البيوت، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4650، بينهم 550 أسيرًا مريضا، وفق معطيات فلسطينية.


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