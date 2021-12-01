"الجهاد": إحراق سيارة المستوطنين عمل بطولي شجاع يجسد الروح الحقيقية للشباب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، بالضفة الغربية، طارق عز الدين، اليوم الأربعاء، إن إحراق مركبة المستوطنين وتحطيمها وسط رام الله هو "عمل بطولي شجاع يجسد الروح الحقيقية للشباب الفلسطيني".وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "هذا التصدي تعبير أصيل عن المخزون المقـاوم ورفض الشباب القبول بالأمر الواقع أو التعايش مع الاحتلال".وقال عز الدين: إن "الاستيطان والمستوطنون معتدون ، وهم هدف مشروع لثورتنا ومقاومتنا"، مشيراً إلى أن "ما فعله شباب رام الله الثائر هو التعبير الأصيل عن الحالة الثورية والمخزون المقاوم في صدور الشباب ورفضهم كل محاولات القبول بالأمر الواقع والارتهان لمصالح وأجندات سياسية تقبل التعايش مع الاحتلال والتطبيع معه".ووجه الناطق باسم الجهاد الإسلامي، بالضفة، التحية لهؤلاء الشباب، مؤكداً دعم الحركة ومساندتها لهم.