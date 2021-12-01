فيديو.. لحظة اكتشاف سيارة المستوطنين في قلب مدينة رام الله

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إسرائيلييْن دخلا إلى مدينة رام الله، وخرجا برفقة قوات الأمن الفلسطينية بالتنسيق مع قوات الجيش في المنطقة.وأضاف بأن تفاصيل الحدث قيد المراجعة، وقال: إن "الدخول إلى المنطقة A محظور ويشكل خطراً على الإسرائيليين".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أكدت بأن الأمن الفلسطيني سلم مستوطنين كانوا يقلون سيارة، دخلوا قلب مدينة رام الله، لجيش الاحتلال، بعد إحراقها من قبل مواطنين فلسطينيين.وقالت (القناة 14) الإسرائيلية، إن سيارة للمستوطنين دخلت إلى قلب مدينة رام الله، وتعرضت لهجوم من قبل الفلسطينيين وأحرقوها.وأضافت: أن قوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، قامت على الفور بـ "إنقاذ المستوطنين"، وتمكنت من إخلائهم إلى نقطة قريبة للجيش وقامت بتسليمهم، فيما لم تقع إصابات في الحادث.في السياق، قال الصحفي، جال بيرجرمن قناة (كان)، إن الحادثة الخطيرة الليلة في رام الله، "تؤكد أهمية التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".وأوضح: دوار المنارة يعج بعناصر الشرطة الفلسطينية وكان ذلك من حسن حظ المستوطنين، و"إلا لكان من الممكن أن ينتهي الحدث بالإعدام".بدوره قال الصحفي، هاليل بيتون روزين، من (القناة 14) الإسرائيلية، إن "الحقيقة يجب أن تُقال بأمانة ونزاهة، وهي أنه لولا التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لانتهى حدث الليلة بطريقة مروعة، تمامًا كما حدث قبل عقدين".المزيد على دنيا الوطن ..https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/12/01/1447958.html#ixzz7DpNNnVOQFollow us:@alwatanvoice on Twitter|alwatanvoice on Facebook