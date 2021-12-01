الزهار: معركة "سيف القدس" أثبتت صدق مشروع المقاومة

رام الله - دنيا الوطنشدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، د. محمود الزهار، على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية وهي الإنسان والأرض والعقيدة والمقدسات للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها "راسخة ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، وليست خاضعة للجدل".وأكد خلال كلمته في المؤتمر القانوني "الحماية القانونيةللثوابت الفلسطينية" الذي نظمه المركز الدولي للدراسات القانونية، على أن تحرير فلسطين يتطلب منا وحدة الصف، ولا يحق لأي أحد التنازل عن شبر من أرض فلسطين.وقال الزهار إن "الاحتلال الصهيوني ارتكب على مر السنين العديد من المجازر بحق شعبنا، وأنه إلى زول حتمي مهما طال الزمان أم قصر، وقتاله واجب علينا جميعاً".وأوضح أن الوحدة الوطنية هي المطلب الأساسي لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مؤكداً أن الدفاع عن الأرض والمقدسات وحمايتها واجب شرعي علينا جميعا.وبين أن الاعتماد على الأمم المتحدة أثبت أنه لا يحقق الحد الأدنى لحقوق شعبنا، وأن "معركة سيف القدس أثبتت صدق مشروع المقاومة".