عاجل

  • بايدن: متحور (أوميكرون) سبب للقلق وليس للذعر

  • بايدن يدعو الأميركيين لتناول جرعات لقاحات (كورونا) المعززة فوراً

  • الدنمارك: مصاب بمتحور (أوميكرون) شارك في حفل غنائي ضم ألفي شخص

  • الأمين العام للأمم المتحدة: إجراءات تقييد السفر بسبب (كورونا) عقاب غير عادل لبعض الدول

  • الأمين العام للأمم المتحدة: غلق الحدود الذي يؤدي لعزل دول جراء (كورونا) إجراء عقابي وغير عادل ولا فعال

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تُقرر مرة جديدة إرجاء البت بقضية المعتقل أبو هواش

محكمة الاحتلال تُقرر مرة جديدة إرجاء البت بقضية المعتقل أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المحامي جواد بولس، بأن محكمة الاستئنافات العسكرية في (عوفر)، وبعد عقد جلسة استئناف للمعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ(107)، أرجأت البت في قضيته مجددا، حيث ظهر المعتقل أبو هواش في الجلسة من على شاشة (فيديو كونفرنس)، بوضع صحي بالغ الخطورة، ولم يتمكن من لفظ اسمه.

وأوضح بولس، في بيان صدر عن نادي الأسير، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة تضمن "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، رغم أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى." وتعقيبًا على ذلك، أكّد بولس ما قامت به جهات الاختصاص كافة، بما فيها نيابة الاحتلال من تجاهل وإهمال مقصود لطلب المحكمة المتمثل بإحضار تقرير طبيّ حول الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، سيؤدي إلى نتيجة كارثية رغم وضوح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل لها المعتقل أبو هواش، عدا عن أنّ إرجاء الجلسة السابقة كان مرتبط أولا بتعذر إحضار المعتقل أبو هواش بسبب وضعه الصحيّ الخطير، وثانيا لعدم وجود تقرير طبيّ محدث حول وضعه الصحيّ، معتبر ذلك أمرا غاية في الخطورة لكونه يُنّفذ بحقّ معتقل مر على إضرابه (107) أيام، وهذا يفسر حقيقة يومية نواجهها في أروقة هذه المحاكم على الكيفية التي تنظر فيها هذه المحاكم لمعنى حياة الفلسطيني.

وأضاف أنّه يتدارس تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال لطلب تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش ولاستنفاد كافة الإجراءات "القانونية" اللازمة، رغم قناعتنا أنّ هذه المحاكم لم تكن في يوم من الأيام مكان عدل نتوخاه.

يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش (39 عاما) من دورا/ الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.

أخبار ذات صلة

وسط حضور نسوي ورسمي مهيب.. حمد: زوال الاحتلال هو إنهاء للعنف بكل أشكاله

وسط حضور نسوي ورسمي مهيب.. حمد: زوال الاحتلال هو إنهاء للعنف بكل أشكاله

جامعة النجاح ترد على توضيح وزارة المالية بشأن مستحقات المستشفى الجامعي

جامعة النجاح ترد على توضيح وزارة المالية بشأن مستحقات المستشفى الجامعي

راصد جوي يكشف تطورات المنخفض الحالي بفلسطين

راصد جوي يكشف تطورات المنخفض الحالي بفلسطين

وزارة الصحة: المركز الوطني للتأهيل يُعالج 474 مُدمناً منذ افتتاحه عام 2019

وزارة الصحة: المركز الوطني للتأهيل يُعالج 474 مُدمناً منذ افتتاحه عام 2019

توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية العليا وديوان قاضي القضاة

توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية العليا وديوان قاضي القضاة

السفير أبو عيطة يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجزائر

السفير أبو عيطة يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجزائر

حقك بالقانون.. التعيين في الوظيفة العمومية

حقك بالقانون.. التعيين في الوظيفة العمومية

حماس تعقب على رفض ماليزيا منح لاعبين إسرائيليين من دخول أراضيها

حماس تعقب على رفض ماليزيا منح لاعبين إسرائيليين من دخول أراضيها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وسط حضور نسوي ورسمي مهيب.. حمد: زوال الاحتلال هو إنهاء للعنف بكل أشكاله

وسط حضور نسوي ورسمي مهيب.. حمد: زوال الاحتلال هو إنهاء للعنف بكل أشكاله

وزارة الصحة: المركز الوطني للتأهيل يُعالج 474 مُدمناً منذ افتتاحه عام 2019

وزارة الصحة: المركز الوطني للتأهيل يُعالج 474 مُدمناً منذ افتتاحه عام 2019

توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية العليا وديوان قاضي القضاة

توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية العليا وديوان قاضي القضاة

الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الـ 17 من أسبوع فلسطين التكنولوجي &#34;إكسبوتك 2021&#34;

الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الـ 17 من أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك 2021"

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

&#34;النجاح&#34; ترد على رئيس الوزراء: ما وصل المستشفى لا يندرج في إطار المنح والهبات

"النجاح" ترد على رئيس الوزراء: ما وصل المستشفى لا يندرج في إطار المنح والهبات

صوافطة: اعتداءات الاحتلال المستمرة بالأغوار تستهدف الوجود الفلسطيني

صوافطة: اعتداءات الاحتلال المستمرة بالأغوار تستهدف الوجود الفلسطيني

بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ&#34;أوميكرون&#34; وتحذر من تزايد الإصابات

بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ"أوميكرون" وتحذر من تزايد الإصابات

منوعات

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

عربي

إجراءات جديدة في مطار القاهرة لمواجهة (أوميكرون)

إجراءات جديدة في مطار القاهرة لمواجهة (أوميكرون)

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين