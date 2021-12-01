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شؤون فلسطينية

وزارة الصحة: المركز الوطني للتأهيل يُعالج 474 مُدمناً منذ افتتاحه عام 2019

وزارة الصحة: المركز الوطني للتأهيل يُعالج 474 مُدمناً منذ افتتاحه عام 2019
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم قدم خدماته العلاجية لـ 474 مُدمنا على المخدرات والكحول منذ تأسيسه عام 2019.

وتابعت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن المركز الوطني للتأهيل يقدم برامج علاجية مجانية بشقين، داخل المركز ومن خلال العيادات الخارجية، مع المحافظة الكاملة على سرية وخصوصية المرضى.

وأضاف مدير وحدة الوقاية من المخدرات ومراكز العلاج د. ناصر الطريفي إن المركز يقدم في عياداته الخارجية خدمات إزالة السمية والتأهيل النفسي والمتابعة الطبية، وبرنامج العلاج بالبدائل لإدمان المواد الأفيونية، والتثقيف الصحي والإرشاد النفسي، إضافة إلى متابعة الحالات بعد خروجها من المركز.

وأشار إلى أن العلاج داخل المركز يمر بمرحلتين: إزالة السمية والتأهيل النفسي والاجتماعي والوظيفي.

وافتتحت وزار الصحة المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل بتبرع ودعم من الحكومة الكورية ووكالة كويكا، وهو المركز الحكومي الوحيد في علاج المدمنين بسعة 56 سريراً.

وأوضح د. الطريفي  أن بإمكان الراغبين بالاستفادة من خدمات المركز التواصل على هاتف: 022751866، أو التوجه إلى مبنى المركز في محافظة بيت لحم بجانب مديرية صحة بيت لحم.

يشار إلى أن المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل عاد للعمل كالمعتاد بعد انتهاء تخصيصه كمركز لعلاج مرضى كورونا في محافظة بيت لحم.

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