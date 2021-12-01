شؤون فلسطينية

السفير أبو عيطة يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجزائر

السفير أبو عيطة يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجزائر
فايز أبو عيطة أمام الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
قدم السفير فايز أبو عيطة، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، سفيرا جديدا لدولة فلسطين لدى الجزائر.

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبد العزيز خلف.

وأشاد أبو عيطة بالمواقف الثابتة للقيادة والشعب الجزائريين إزاء القضية الفلسطينية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس لنظيره الجزائري، معلنا عن زيارة مرتقبة للسيد الرئيس لجمهورية الجزائر تلبية لدعوة من الرئيس تبون.

وأعرب عن شكره وتقديره على المواقف الثابتة التي أعرب عنها الرئيس الجزائري، والتي تعبر عن مواقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق تجاه القضية الفلسطينية".

وقال أبو عيطة: "إن الزيارة المرتقبة للرئيس عباس للجزائر، ستؤكد متانة العلاقات الفلسطينية الجزائرية التي تجاوزت الحدود، وسيتخللها التشاور مع الرئيس تبون واطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف بشأن انعقاد القمة العربية على أرض الجزائر في آذار/مارس من العام المقبل، والتعاون في كافة المجالات بما يحقق المصلحة للدولتين والشعبين".

أخبار ذات صلة

حماس تعقب على رفض ماليزيا منح لاعبين إسرائيليين من دخول أراضيها

حماس تعقب على رفض ماليزيا منح لاعبين إسرائيليين من دخول أراضيها

الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الـ 17 من أسبوع فلسطين التكنولوجي &#34;إكسبوتك 2021&#34;

الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الـ 17 من أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك 2021"

عائلة الأسير أبو هواش تعيش حالة من القلق والخوف على حياته

عائلة الأسير أبو هواش تعيش حالة من القلق والخوف على حياته

&#34;المالية&#34; تصدر توضيحاً بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة

"المالية" تصدر توضيحاً بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

مجدلاني: إجراءات الاحتلال تقوض حل الدولتين وفرص السلام وتستدعي التدخل الفوري

مجدلاني: إجراءات الاحتلال تقوض حل الدولتين وفرص السلام وتستدعي التدخل الفوري

المرور بغزة: تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;النجاح&#34; ترد على رئيس الوزراء: ما وصل المستشفى لا يندرج في إطار المنح والهبات

"النجاح" ترد على رئيس الوزراء: ما وصل المستشفى لا يندرج في إطار المنح والهبات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الـ 17 من أسبوع فلسطين التكنولوجي &#34;إكسبوتك 2021&#34;

الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الـ 17 من أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك 2021"

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

صوافطة: اعتداءات الاحتلال المستمرة بالأغوار تستهدف الوجود الفلسطيني

صوافطة: اعتداءات الاحتلال المستمرة بالأغوار تستهدف الوجود الفلسطيني

غزة: قرار حكومي بخصم 50% من رسوم ترخيص منشآت ومهن

غزة: قرار حكومي بخصم 50% من رسوم ترخيص منشآت ومهن

الكشف عن تفاصيل اتفاق بين حماس وقطر حول موظفي غزة

الكشف عن تفاصيل اتفاق بين حماس وقطر حول موظفي غزة

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية اطلاق النار بالقدس قبل أيام

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية اطلاق النار بالقدس قبل أيام

تعيين ضياء الدين المدهون رئيساً للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بغزة

تعيين ضياء الدين المدهون رئيساً للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بغزة

الكهرباء بغزة تعلن توزيع مكافآت مالية لهذه الفئة مع بداية العام المقبل

الكهرباء بغزة تعلن توزيع مكافآت مالية لهذه الفئة مع بداية العام المقبل

منوعات

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

عربي

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

&#34;بعد أزمة قرداحي&#34;.. لبنان يصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ&#34;الإرهاب&#34;

"بعد أزمة قرداحي".. لبنان يصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ"الإرهاب"