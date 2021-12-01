شؤون فلسطينية

حماس تعقب على رفض ماليزيا منح لاعبين إسرائيليين من دخول أراضيها

حماس تعقب على رفض ماليزيا منح لاعبين إسرائيليين من دخول أراضيها
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قرار ماليزيا بعدم إعطاء تأشيرات دخول للاعبين الإسرائيليين الى البلاد، للمشاركة في بطولة السكواش الدولية.

وقالت الحركة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء: "نثمن الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو، والذي تمثل مؤخراً برفض السماح للاعبين إسرائيليين بدخول ماليزيا للمشاركة في بطولة السكواش الدولية".

وأضافت: "نأسف لقيام اللجنة الدولية للسكواش بإلغاء حق ماليزيا باستضافة البطولة".

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