حماس تعقب على رفض ماليزيا منح لاعبين إسرائيليين من دخول أراضيها

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قرار ماليزيا بعدم إعطاء تأشيرات دخول للاعبين الإسرائيليين الى البلاد، للمشاركة في بطولة السكواش الدولية.وقالت الحركة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء: "نثمن الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو، والذي تمثل مؤخراً برفض السماح للاعبين إسرائيليين بدخول ماليزيا للمشاركة في بطولة السكواش الدولية".وأضافت: "نأسف لقيام اللجنة الدولية للسكواش بإلغاء حق ماليزيا باستضافة البطولة".