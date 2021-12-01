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دولي

فرنسا تستأنف الرحلات الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية يوم السبت

فرنسا تستأنف الرحلات الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية يوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا عن استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الإفريقية السبت المقبل، وذلك بعد أن قررت فرض حظر حتى 29 نوفمبر على دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا.

وقالت الحكومة الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي سيصدر قرارا بنهاية الأسبوع حول قيود السفر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحظرت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، الرحلات الجوية من وإلى جمهورية جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وتنطبق الإجراءات على جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية قبل أيام، عن رصد 8 إصابات "غير مؤكدة" بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

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