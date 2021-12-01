الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب محافظة بيت لحم.وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن الاحتلال هدم غرفتين زراعيتين في منطقة "النصابة" شمال البلدة، تعود للمواطنين مجدي جميل شكارنة وعلاء محمد فنون بحجة عدم الترخيص، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن الاحتلال أخطر سابقا أكثر من عشرين غرفة زراعية بالهدم في مناطق النصابة، وبانياس، ورعونته، وواد سالم، وقرنة الدعمس بالبلدة.