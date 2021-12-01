المرور بغزة: تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة لشرطة المرور والنجدة، أنه تم تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت شرطة المرور في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء، إلى ان من بين المخالفات، من بينها 12 مخالفة قيادة بدون رخصة، ومخالفتيْن لمركبات غير قانونية "بودي".وفي السياق أكدت شرطة المرور، أن من بين المخالفات، هناك هناك أربعة مخالفات سير لمركبات تسير في الاتجاه المعاكس، و7 مخالفات قطع الإشارة الضوئية.