عاجل

  • "الصحة العالمية": نطالب الدول بتكثيف الفحوص والتلقيح ضد (كورونا)

  • "الصحة العالمية": حظر السفر لن يمنع انتشار (أوميكرون)

  • "الصحة العالمية": متحور (أوميكرون) وصل إلى 23 دولة على الأقل

  • "الصحة العالمية": فيروس (كورونا) سيواصل التحور إذا سمحنا له بالانتشار المستمر

شؤون فلسطينية

"النجاح" ترد على رئيس الوزراء: ما وصل المستشفى لا يندرج في إطار المنح والهبات

"النجاح" ترد على رئيس الوزراء: ما وصل المستشفى لا يندرج في إطار المنح والهبات
رام الله - دنيا الوطن
ردت جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، على تصريحات الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه المجلس الاستشاري في محافظة نابلس، أمس الاثنين، حول اعتماد وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 19 برنامجاً أكاديمياً، وتقديم 79 مليون شيكل لمستشفى النجاح الوطني الجامعة خلال العام 2021.

وثمنت الجامعة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، موقف فعاليات ومؤسسات محافظة نابلس على وقوفهم الى جانب حقوق الجامعة، مؤكدة أن لديها 24 برنامجاً تقدمت بها الى الاعتماد ولم تزل معلقة، على الرغم من حاجة المجتمع الفلسطيني الملحة إليها في سوق العمل.

واشارت الجامعة في بيانها، إلى أن محمود أبو مويس، وزير وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، اجرى لقاءً يوم الاثنين، مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي في محافظة نابلس، حيث اكد أن برامج الجامعة ما زالت معلقة، وأنه لا جديد حولها.

وفميا يتعلق بتصريحات اشتية حول دفع مبلغ 79 مليون شيكل خلال العام 2021، أكدت الجامعة أن الحوالات النقدية التي تم تحويلها الى الحسابات البنكية للمستشفى الجامعي خلال العام المذكور، هي 27.7 مليون شيكل فقط.

وقالت: "يجب التنويه أن إجمالي الديون المستحقة على الحكومة تصل الى 400 مليون شيكل"، مضيفة: "المبالغ التي حصل عليها مستشفى النجاح من وزارة المالية، هي سداد جزء من تكلفة الخدمات الطبية التي قدّمها مستشفى النجاح الوطني الجامعي للمرضى المؤمّنين لدى وزارة الصحة الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، من الذين تم تحويلهم لتلقي العلاج في المستشفى بموجب اتفاقيات رسمية معتمدة، بما في ذلك مرضى الأورام، ومرضى الغسيل الكلوي، وتكلفة علاج هؤلاء المرضى مرتفعة جداً كما يعلم الجميع".

وأشارت إلى أن ما وصل من الحكومة، لا يندرج في إطار المنح أو الهبات، وهو لا يكفي للقيام بالأعباء المطلوبة في علاج المرضى المحولين إلى المستشفى. 

أخبار ذات صلة

عائلة الأسير أبو هواش تعيش حالة من القلق والخوف على حياته

عائلة الأسير أبو هواش تعيش حالة من القلق والخوف على حياته

&#34;المالية&#34; تصدر توضيحاً بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة

"المالية" تصدر توضيحاً بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

مجدلاني: إجراءات الاحتلال تقوض حل الدولتين وفرص السلام وتستدعي التدخل الفوري

مجدلاني: إجراءات الاحتلال تقوض حل الدولتين وفرص السلام وتستدعي التدخل الفوري

المرور بغزة: تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

صوافطة: اعتداءات الاحتلال المستمرة بالأغوار تستهدف الوجود الفلسطيني

صوافطة: اعتداءات الاحتلال المستمرة بالأغوار تستهدف الوجود الفلسطيني

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ&#34;أوميكرون&#34; وتحذر من تزايد الإصابات

بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ"أوميكرون" وتحذر من تزايد الإصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم

صوافطة: اعتداءات الاحتلال المستمرة بالأغوار تستهدف الوجود الفلسطيني

صوافطة: اعتداءات الاحتلال المستمرة بالأغوار تستهدف الوجود الفلسطيني

الكهرباء بغزة تعلن توزيع مكافآت مالية لهذه الفئة مع بداية العام المقبل

الكهرباء بغزة تعلن توزيع مكافآت مالية لهذه الفئة مع بداية العام المقبل

لجنة الانتخابات تنهي تدريب مشرفي مرحلة الاقتراع والفرز

لجنة الانتخابات تنهي تدريب مشرفي مرحلة الاقتراع والفرز

قاسم: مسيرة الأعلام التي يعتزم الاحتلال تنظيمها جزء من الصراع على الهوية

قاسم: مسيرة الأعلام التي يعتزم الاحتلال تنظيمها جزء من الصراع على الهوية

&#34;التعليم&#34; بغزة تعلن موعد امتحان الدورة الاستكمالية لطلبة التوجيهي

"التعليم" بغزة تعلن موعد امتحان الدورة الاستكمالية لطلبة التوجيهي

(أونروا) تصدر تنويهًا مهمًا بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

(أونروا) تصدر تنويهًا مهمًا بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

بداية رام الله: الأشغال الشاقة لمدة 10سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: الأشغال الشاقة لمدة 10سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

منوعات

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

ممثلة أردنية تثير الجدل بارتدائها قميصاً كُتب عليه آية قرآنية

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

نقابة المهن الموسيقية تضرب مغنيّ الراب في مقتل من جديد

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بماذا وصفت لطيفة أغاني المهرجانات؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

بهذه الطريقة احتفلت هيفاء وهبي بميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: تطورات صادمة في أزمة رشوان توفيق مع ابنته

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

شاهد: أبناء أصالة نصري يشاركونها الغناء على المسرح

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

صبا مبارك تبكي بحرقة شديدة بسبب هذا الأمر

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

حفيد الراحل أحمد خليل يشعل السجادة الحمراء بعد هذا التصرف

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

تعليق صادم من حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

ممثلة مصرية تعلن انفصالها بعد خمسة أشهر من خطوبتها

عربي

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس اليمني حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

&#34;بعد أزمة قرداحي&#34;.. لبنان يصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ&#34;الإرهاب&#34;

"بعد أزمة قرداحي".. لبنان يصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ"الإرهاب"