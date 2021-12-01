"الصحة العالمية": عوارض المتحور (أوميكرون) بسيطة واللقاح ما زال فعالاً



وشدد مسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، على أن معظم الإصابات بالسلالة المستجدة التي ظهرت في جنوب إفريقيا، قبل أن تتسلل إلى عدد من الدول حول العالم، بسيطة ولا توجد حالات إصابات خطيرة، وفق (العربية نت).



وأكد المسؤول أنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن (أوميكرون)، لافتاً إلى أن حضانة المتحور الجديد لا تختلف عن الفيروسات السابقة لـ(كورونا).



كما أضاف أن خبراء المنظمة الدولية يعملون في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير (أوميكرون) على انتقال العدوى وشدة المرض، مبيناً أن خطر المتحورات عامة يكمن في سرعتها بنشر العدوى.







رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه لا دليل حتى الآن على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور الجديد (أوميكرون)، مشيرة إلى أنه لا حاجة للقاح جديد من أجل مكافحة السلالة التي ظهرت الأسبوع الماضي.