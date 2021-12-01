بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس











كشف المسافرين رقم (2021/40)





كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/14):



وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غد الخميس.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الخامسة والسادسة والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/40)، معلنة عن كشف جديد لأسماء حملة الجوازات المصرية.