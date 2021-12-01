إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

رام الله - دنيا الوطن

أعاد الأردن وسوريا، اليوم الأربعاء، افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها، وذلك لتنظيم التبادل التجاري بين البلدين.



وأعلن كل من يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، محمد سامر الخليل، عن إعادة افتتاح المنطقة، وفق (المملكة).



