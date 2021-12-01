غزة: قرار حكومي بخصم 50% من رسوم ترخيص منشآت ومهن

رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، المصادقة على منح نسبة خصم بقيمة (50%) من رسوم ترخیص منشآت الحرف والمهن التخصصیة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي: "إن قرار اللجنة يأتي ضمن السياسة الحكومية لتعزيز عمل القطاعات المهنية التخصصية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.وأضاف المكتب، أن منشآت الحرف والمهن التخصصية المستفيدة من القرار هي:1- مكاتب التاكسيات2- مكاتب تأجير السيارات3- محلات قطع الغيار4- الورش والكراجاتوذكر أن وزارة النقل والمواصلات ستتولى متابعة تنفيذ القرار على أن یتم الاستفادة من نسبة الخصم حال توفيق الأوضاع الخاصة بالمنشأة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار القرار.