ليبيا: رفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وحكمت المحكمة شكلاً بقبول الاستئناف المقدم من عبد الحميد الدبيبة على الطعنين في ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفي الموضوع قضت المحكمة بإلغاء الأحكام الابتدائية التي استبعدت الدبيبة من الترشح، وفق (الجزيرة نت).وأمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام ليبية إن محكمة استئناف طرابلس قبلت استئناف الدبيبة وألغت الطعن الأول ضده، وأرجأت النطق في الطعنين الآخرين إلى جلسة اليوم الأربعاء.وقبلت محكمة استئناف طرابلس الأحد الماضي طعناً تقدمت به عدة شخصيات سياسية ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة.من جانبه، قال عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات إن اللقاء مع كوبيش ناقش ما وصفه بتسارع وتيرة مراحلها التنفيذية واهتمام المجتمع الدولي بالتقدم المنجز على هذا الصعيد.والأربعاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قائمة أولية تضم (73) مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى تشمل (25) مستبعداً، منهم سيف الإسلام القذافي.يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد عدد من المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الليبية، أشهرهم سيف الإسلام القذافي.