الكشف عن تفاصيل اتفاق بين حماس وقطر حول موظفي غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس، توصلت إلى اتفاق تجدد بموجبه قطر دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة من خلال توفير الوقود.ونقلت الوكالة عن مسؤول لم تسمه، أنه بموجب الاتفاق مع قطر ومصر، ستسلم الدوحة وقودًا إلى غزة من مصر يمكن لحماس إعادة بيعه للمساعدة في تغطية الرواتب.يشار إلى أنه عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في غزة تلقت مساعدات مالية قطرية، منذ منتصف أكتوبر / تشرين الأول، وذلك بعد أن أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لآلية توزيع جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما تم تقديم مساعدات بعد ذلك بقيمة 100 دولار لـ "95 ألف أسرة محتاجة" في قطاع غزة من طرف الأمم المتحدة.