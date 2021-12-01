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الأمين العام يستقبل سفير مملكة النرويج لدى السعودية

رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، اليوم 01 ديسمبر 2021، في مقر الأمانة العامة، سفير مملكة النرويج لدى المملكة العربية السعودية والمبعوث الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي، توماس ليد بول.

 وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومملكة النرويج واستعراض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

 وأعرب الأمين العام عن تقديره لدور مملكة النرويج في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعمها لجهود التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من جانبه، أشاد السفير النرويجي بمكانة منظمة التعاون الإسلامي والدور الإيجابي الذي تؤديه على الساحة الدولية.

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